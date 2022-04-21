Финансовые сложности в «Рубине» могут помешать выкупу Кучаева у ЦСКА за 5 млн евро

«Рубин» планирует выкупить трансфер полузащитника Константина Кучаева, арендованного у московского ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, помехой полноценному переходу 24-летнего россиянина в «Рубин», могут стать финансовые сложности казанского клуба. Поскольку в Казани до сих пор нет понимания относительно того, каким будет бюджет «Рубина» на следующий сезон.

Стоит отметить, что казанцы имеют право выкупа Кучаева у армейского клуба после окончания сезона за 5 миллионов евро. При этом сам футболист хотел бы и дальше продолжать выступление под руководством наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».