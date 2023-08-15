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Финансист заявил, что повышение ключевой ставки не остановит инфляцию
Резкое повышение ключевой ставки может не сработать, не остановить инфляцию. Оно слишком линейно — за «подорожавшие» деньги в конечном счете придется платить населению, уверен финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
По его мнению, вслед за решением ЦБ последуют подорожание продуктов компаний и, соответственно, снижение потребления.
«Вырастут цены на товары, которые будут в наличии. Так что, возможно, рост ставок инфляцию не остановит», — приводит его слова издание «Октагон».
Лосев сравнил меры, принятые Банком России, с действиями Федеральной резервной системы (США).
«Некоторые чиновники ФРС считают, что делают достаточно, но повышение ставки может быть разрушительным, не только стирая инфляцию, но и экономический рост, и занятость», — продолжил эксперт.
Теперь с такими рисками пришлось столкнуться России.
Напомним, что сегодня Банк России поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.
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