Финансист назвал пенсионную выплату, которую не может забрать даже суд

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При вынесении соответствующего решения суда деньги с пенсии могут удерживаться за долги, злоупотребления, преступления и в других случаях, однако существует одно исключение. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, сообщает агентство «Прайм».

Размер удержания из-за долгов по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку и другим причинам может составлять не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты (с учетом ее повышения) к страховой пенсии. Оставшаяся половина денежных средств на счете является неприкасаемой – это необходимо, чтобы поддерживать уровень жизни пенсионера. Подобные удержания производятся на основании исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, и судебных решений.

Удержание средств не может превышать 50% и при наличии решения суда о взыскании определенной суммы из-за злоупотреблений. Речь идет о предоставлении заведомо подложных справок, недействительных удостоверений, документов либо сокрытии данных, исключающих право на пенсию.

Вместе с тем при совершении пенсионером преступления, возмещении им причиненного здоровью вреда или выплате алиментов на несовершеннолетних детей удерживаться может большая часть пенсии – до 70%.

Порядок и конкретный размер удержаний определяет судебный пристав-исполнитель, направляющий исполнительный документ в Социальный фонд. При этом ежемесячные доходы должника не могут быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России либо по региону, если минимум в конкретном субъекте Федерации выше.

По словам финансиста, удержания могут производиться из различных видов пенсий: страховой пенсии по старости,

страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений такой выплаты), накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты.

Впрочем, исключением является пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая за счет средств федерального бюджета, – из нее удержание не производится. «Соответственно, пенсия по потере кормильца является неприкасаемой, из нее нельзя удержать никаких сумм», – пояснила Ольга Леонова.