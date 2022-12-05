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Экономика
5 декабря 2022  13:47

Politico: Еврокомиссия и ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России

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Еврокомиссия и представители стран-членов Евросоюза на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России. Об этом газете Politico рассказали дипломаты, передает ТАСС.

Отмечается, что в санкционный перечень предлагается внести 180 новых позиций. Обсуждаются меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа. 

Ряд собеседников выразили уверенность в том, что согласовать новые рестрикции получится «относительно быстро», возможно до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе. 

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. На сегодня Евросоюз ввел восемь пакетов рестрикций. 

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