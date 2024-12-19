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Экономика 19 декабря 2024 17:40

Финаналитик Звездин заявил, что в 2025-м доллар может вырасти до 200 рублей

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В 2025-м доллар может «достигнуть отметки» в 150–200 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Причем вероятность осуществления прогноза огромная, считает спикер, чьи слова приводит NEWS.ru.

Причин «обесценивания рубля» несколько. Первое: 47-й президент США Дональд Трамп обещал снизить цены на нефть. Второе: увеличение расходов бюджета на фоне спецоперации и санкций. Третье: российское правительство может по максимуму начать печатать деньги, из-за чего инфляция увеличится, считает аналитик.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что с курсом до 110 рублей за доллар Россия «сможет жить».

#курс доллара #прогноз
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