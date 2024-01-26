Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Финальным испытанием дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» станет викторина
Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» завершится через пять дней. Финальным конкурсным испытанием станет «Викторина», которая откроется 27 января в 12.00 по московскому времени, сообщают организаторы.
Семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн-формате ответить на вопросы о России. Для прохождения будут даны три попытки — засчитается лучший результат.
«Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.
Полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах, будут определены в начале февраля. Кроме того, за оригинальность, творческий подход, яркость, нестандартность выполнения испытаний более 3 тыс. семей получат призы — микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и множество других подарков.
Ранее сообщалось, что на участие в конкурсе «Это у нас семейное» от Татарстана заявились 2166 семейных команд.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»