Финальным испытанием дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» станет викторина

Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» завершится через пять дней. Финальным конкурсным испытанием станет «Викторина», которая откроется 27 января в 12.00 по московскому времени, сообщают организаторы.

Семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн-формате ответить на вопросы о России. Для прохождения будут даны три попытки — засчитается лучший результат.

«Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах, будут определены в начале февраля. Кроме того, за оригинальность, творческий подход, яркость, нестандартность выполнения испытаний более 3 тыс. семей получат призы — микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и множество других подарков.

Ранее сообщалось, что на участие в конкурсе «Это у нас семейное» от Татарстана заявились 2166 семейных команд.