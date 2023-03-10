Финалисты регионального этапа чемпионата «Профессионалы» примут участие в 2 состязаниях

По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы», который пройдет в Татарстане с 13 марта по 7 апреля, будет сформирована сборная республики для участия в дальнейших отборочных этапах и финалах чемпионата. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Меняется подход к организации соревнований на федеральном уровне. Раньше победители регионального чемпионата участвовали в отборочных соревнованиях, а лучшие отправлялись на финал Национального чемпионата. В этом году призеры регионального чемпионата также пройдут через отборочные межрегиональные соревнования, полуфинал пройдет в регионах с 1 июня по 30 июля. Однако победители примут участие в финалах сразу двух разных чемпионатов, в зависимости от компетенции», – проинформировал он.

Так, с 10 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал по высоким технологиям. Там будут представлены 8 новых компетенций. А с 27 по 30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал «Профессионалы» по 30 наиболее востребованным компетенциям.

«Основная задача чемпионата – подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей экономики республики и страны», – подчеркнул Поминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что региональные этапы нового Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий стартуют в марте по всей стране. В Татарстане соревнования пройдут с 13 марта по 7 апреля. В них примут участие около 2 тыс. школьников и студентов из Татарстана.