Финалисты «Проектного руководителя» представили решения для цифровизации отраслей РТ

23 финалиста всероссийского конкурса «Проектный руководитель — 2021» представили в Казани командные проекты, направленные на решение социально значимых проблем Татарстана. Целью проектов участников было достижение задач национальной программы «Цифровая экономика».

Участники презентовали проекты членам жюри и экспертам из Правительства Татарстана, которое воплотит в жизнь одну из разработок. Всего их было четыре: «Система сбора, анализа и прогнозирования случаев девиантного поведения школьников», «Единое окно для подключения к сетям инженерно-технологического обеспечения», «Мониторинг качества каналов связи на социально значимых объектах» и «Приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья #вместе».

Затем конкурсанты провели самопрезентацию и рассказали жюри о реализованных ранее проектах.

По завершении конкурсной программы жюри определило победителей в пяти направлениях конкурса. Их имена станут известны завтра в 14.00.

«Лучшие проектные руководители удостоятся дипломов и памятных подарков, а также получат возможность бесплатно пройти сертификацию по международному стандарту IPMA», — рассказали организаторы конкурса.

Всероссийский конкурс «Проектный руководитель — 2021» стартовал 9 июня. В нем принимают участие 23 человека из разных регионов России, прошедшие несколько отборочных этапов.