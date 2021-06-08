Лучшие проектные руководители РФ разработают решения для цифровизации отраслей Татарстана

С 9 по 11 июня в Казани пройдет финал конкурса «Проектный руководитель — 2021». Более 20 участников, прошедших несколько отборочных этапов, будут разрабатывать решения для цифровизации разных отраслей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор АНО «Агентство развития проектного управления» и председатель оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша.

«В этом году на конкурс подали порядка 500 заявок, до финала дошли порядка 25 участников. В финале их разделят на 4 команды, каждая из них должна будет за один день разработать проекты, тему для которых зададут представители власти республики», — отметила спикер.

Она не стала называть конкретные темы проектов, но руководитель Центра цифровой трансформации РТ Динар Самигуллин сообщил, что они будут связаны с цифровизацией различных сфер в Татарстане.

Среди финалистов представители со всей России и даже один из Азербайджана. Они прошли через несколько отборочных этапов, представили свое портфолио и рассказали о своих успешных проектах.

Основная цель конкурса — поддержать лучших проектных менеджеров страны, распространить успешные практики и продвигать методы проектного управления в различных сферах деятельности, в том числе и в государственном секторе.

Победителей определят по пяти номинациям: руководитель проекта, руководитель проектного офиса, эксперт в управлении проектом, лидер agile-команд и лидер цифровой трансформации. В качестве приза они получат ваучер на бесплатное прохождение сертификации по международному стандарту IPMA, благодаря которой они смогут браться за крупнейшие федеральные и даже международные проекты, добавил президент Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и председатель жюри конкурса Александр Товб.

К конкурсантам есть ряд требований, по которым будут выбирать победителя. Среди них умение быть лидером, коммуникабельность, эффективность и рациональность, а также оценят знания в компетенции в зависимости от категории, пояснила Наталия Гаркуша. При этом нет ограничений по сферам деятельности. Участвовать в конкурсе могут как бизнесмены, так и госслужащие.

Всероссийский конкурс «Проектный руководитель — 2021» проходит в третий раз. В предыдущие годы его провели в Рязанской и Ульяновской областях. Сейчас местом для финала был выбран Татарстан. Для республики он представляет свой интерес. Представители РТ смогут посмотреть на решения для цифровизации от руководителей проектов других регионов.

«Центр цифровой трансформации РТ занимается не только разработкой собственных продуктов, но и масштабированием лучших практик в проектом управлении. Как известно, почти в каждом государственном органе есть человек, который отвечает за цифровизацию», — заявил руководитель центра Динар Самигуллин.