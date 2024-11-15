Финалисты конкурса «Семья года» из Татарстана посадили 70 тыс. саженцев

Многодетная семья Шайхайдаровых из Татарстана, вышедшая в финал Всероссийского конкурса «Семья года», за несколько лет вместе с друзьями высадила 70 тыс. саженцев деревьев на 100 гектарах земли. Об этом «Татар-информу» сообщила многодетная мать Айгуль Шайхайдарова.

«Мы — экосемья, у нас пятеро детишек: Айсель (13 лет), Суфейра (8 лет), Танвира (7 лет), Мафусаил (4,5 года), Айрис (2 года). Уже 13 лет занимаемся на общественных началах посадкой леса, это дело всей нашей жизни. Вместе с детьми, друзьями и гостями посадили 70 тыс. саженцев на 100 гектарах земли, в овражной местности, куда не может проехать спецтехника. На наши экологические акции приезжают люди со всего мира», — рассказала она.

Родители вместе с детьми наводят порядок повсюду, где только бывают, сортируют мусор, сдают бутылки и пластик на переработку, ведут активный и здоровый образ жизни. Шайхайдаровы стали «Лучшей экосемьей» Татарстана в 2022 году, лауреатами республиканской общественной премии «Герои нашего времени», заняли второе место на республиканском конкурсе «Нечкэбиль» в 2023 году. Также они прошли региональный этап премии «Мывместе» в номинации «Волонтер года — 2024». На Всероссийском конкурсе «Семья года» Шайхайдаровы победили в номинации «Сельская семья».

Подробнее об истории создания семьи, ее укладе и традициях читайте в материале «Татар-информа» «Бережем воду, посадили 70 тыс. деревьев»: как семья с 5 детьми увлеклась экологией.