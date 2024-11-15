«Бережем воду, посадили 70 тыс. деревьев»: как семья с 5 детьми увлеклась экологией

В семейной копилке 77 грамот, дипломов и сертификатов

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» приняли участие более 11 тыс. семей из разных уголков страны, но лишь 88 из них стали победителями. Финалистов в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций» – наградили в середине октября в Кремлевском Дворце в Москве. В их числе оказалась одна семья из Татарстана.

«Мы – экосемья, у нас пятеро детишек: Айсель (13 лет), Суфейра (8 лет), Танвира (7 лет), Мафусаил (4,5 года), Айрис (2 года). Уже 13 лет занимаемся на общественных началах посадкой леса, это дело всей нашей жизни. Вместе с детьми, друзьями и гостями посадили 70 тыс. саженцев на 100 га земли, в овражной местности, куда не может проехать спецтехника. На наши экологические акции приезжают люди со всего мира», – рассказывает Айгуль Шайхайдарова.

Родители вместе с детьми наводят порядок повсюду, где только бывают, сортируют мусор, сдают бутылки и пластик на переработку, ведут активный и здоровый образ жизни. Шайхайдаровы стали «Лучшей экосемьей» Татарстана в 2022 году, лауреатами Hеспубликанской общественной премии «Герои нашего времени», заняли второе место на республиканском конкурсе «Нечкэбил» в 2023 году. Также они прошли региональный этап премии «Мы вместе» в номинации «Волонтер года – 2024».

«Всего у нас 77 грамот, дипломов и сертификатов», – говорит Айгуль.

Познакомились в кукурузном поле, предложение руки и сердца Айгуль получила у березы

История большой и дружной семьи Шайхайдаровых из Антоновки началась в 2006 году, со дня знакомства будущих супругов. Тогда Ренат и Айгуль поехали на экологический фестиваль за город вместе с друзьями. Рядом было большое кукурузное поле.

«Мы оба любим гулять поодиночке. Вышли на прогулку и неожиданно встретились на кукурузном поле, это очень смешная история! Там познакомились и понравились друг другу. Он – из Муслюмово, я – из Казани. Долгое время переписывались по электронной почте, тогда еще не было разных мессенджеров», – вспоминает Айгуль.

Через год переписки и встреч пара поженилась. Предложение руки и сердца Айгуль получила неожиданно после участия в очередном экофестивале в Набережных Челнах. После мероприятия молодой человек пригласил девушку в Муслюмово, чтобы познакомить с мамой.

«Мне эта идея понравилась, было интересно познакомиться с родителями человека, который нравится. В Муслюмово он решил показать мне красоты родного края, мы пошли гулять в лес. Во время прогулки Ренат заговорил о свадьбе. А я в шутку говорю: “Слушай, а ведь замуж пока еще мне никто не предлагал” – и убежала. Он меня, конечно, догнал, встал на колено возле березы и сделал предложение», – смеется собеседница.

В то время Айгуль было 24 года, а Ренату – 26 лет. Свадьбу сыграли в декабре 2007 года.

«Скоро будет 17 лет, как мы вместе», – с гордостью говорит многодетная мама.

Переехали из Казани в «татарский Геленджик»

Первые два месяца после свадьбы пара жила в Альметьевске, потом полгода молодые люди снимали квартиру в Казани. В то время молодая женщина работала экономистом в одном из банков, а ее супруг трудился юристом.

«Мы оба хотели жить на селе, где простор, хорошо и легко, свежий воздух. Для меня очень важно, чтобы были продукты, выращенные своими руками. Долгое время искали подходящее место, дома около Казани оказались очень дорогими. Наш выбор пал на Камское Устье. Здесь такие прекрасные виды, Ренат назвал это место татарским Геленджиком, где две мощные реки – Кама и Волга – «обнимают» друг друга», – объясняет Айгуль.

Сначала семья купила небольшой одноэтажный дом в Антоновке, сейчас строит дом побольше. По словам Айгуль, чтобы вырастить здоровых детей, нужен свежий воздух и хорошее питание. Поэтому у Шайхайдаровых большое хозяйство. Когда родилась первая дочка, держали четырех коз, а также кур, гусей и уток. Когда детей в семье стало больше, ухаживать за домашней скотиной и птицей оказалось сложнее. Сейчас семья занимается огородом – выращивает огурцы, помидоры, перец, капусту и укроп. Шайхайдаровы живут очень дружно, а свободное время всегда проводят в месте: летом купаются в Волге, а зимой катаются на лыжах по лесам и полям, а также на сноуборде.

На Днях посадки леса собирается по 100-150 человек

У природных красот Камского Устья есть свои геологические особенности.

«Ползут овраги, сильная эрозия почвы, дуют ветра. Мы решили, что нужно помогать природе, останавливать эрозию оврагов и сажать деревья. Сначала помогали лесникам, а позже стали высаживать саженцы туда, где не может проехать спецтехника. Также к нам присоединились друзья и другие люди», – поясняет жительница Антоновки.

Для экологических акций семья Шайхайдаровых начала выращивать саженцы в собственном питомнике. Со временем хобби переросло в собственное дело. Глава семейства оформился как самозанятый, ему во всем помогает Айгуль. Супруги выращивают в питомнике декоративные, плодовые и хвойные деревья.

Теперь дни посадки леса семья проводит в Камско-Устьинском районе регулярно каждую весну и осень. Мероприятия превратились в большие праздники, на которых собирается до 100-150 человек. Организаторы экологических акций берут саженцы в своем питомнике и у партнеров. Сажают сосны, лиственницы, кедры, ели, яблони, груши, смородину, малину, липы, вязы, ясени. Участки, на которых высаживают деревья, заранее согласовывают с лесниками и районной администрацией.

«Деревья сажаем на таком расстоянии, чтобы потом, когда они вырастут, в местах посадок можно было гулять вместе с семьями», – объясняет экоактивистка.

Всех участников подобных мероприятий Шайхайдаровы угощают пирогами и овощными супами. С продуктами также помогают партнеры. По традиции посадки деревьев заканчиваются большими концертами. На них выступают разные семьи – поют, исполняют частушки, танцуют, играют на музыкальных инструментах.

«У нас даже есть шуточное предсказание. Участники акции разбирают для посадки деревьев лопаты, а на них есть разные надписи. К примеру: «Многодетность обеспечена». Некоторые люди сажают деревья с мечтой о семье и детях, а потом их желания сбываются!» – говорит Айгуль.

«Супругам нужно всегда поддерживать друг друга»

Победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» особенно ценна для Шайхайдаровых.

«Представляете, собрались семьи со всей России – Заполярья и Камчатки, кто-то летел на самолете 11 часов! Очень интересные люди, было много многодетных семей, приезжали по десять человек. Мой муж выступил на “Демографическом форуме”», – делится впечатлениями собеседница.

Муж Айгуль рассказал на форуме о роли отца в семье и в воспитании детей. Главный тезис выступления – супругам нужно всегда поддерживать друг друга и все делать вместе.

Диплом победителей на конкурсе в Москве семье из Татарстана вручила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В Кремлевском Дворце Шайхайдаровы познакомились с другими многодетными семьями.

На конкурс «Семья года» в Москву полетели всей семьей

Недавнюю поездку в Москву на Всероссийский конкурс «Семья года» поддержали в районной администрации и в Госсовете Татарстана.

«Мы, как финалисты конкурса, получили эту поездку в подарок. Моя мама ни разу не была в столице России. Оказалось, это ее давняя мечта. Мы сейчас строим дом, поэтому ограничены в средствах. Написали письмо и Госсовет РТ, Фарид Хайруллович Мухаметшин выделил средства. Наша мама полетела в Москву вместе с нами! Так исполнилась ее мечта в 73 года, она увидела Красную площадь и Кремль», – рассказывает участница конкурса.

А еще недавно Айгуль вместе с мужем участвовала в форуме семейного волонтерства. На мероприятии супруги Шайхайдаровы предложили посадить аллею «Крепких семей Татарстана». Акция была поддержана. Она прошла в начале октября в Камском Устье в парке Туфана Миннуллина благодаря проекту партии «Единая Россия» «Крепкая семья» при участии волонтеров «Семейного движения добрых дел», РОО РТ «Под крылом семьи» и Общественной палаты РТ. Предполагается, что аналогичные аллеи в будущем появятся и в других районах Татарстана.

Напоследок мама пятерых детей объяснила, какие в ее семье есть ценности. Оказалось, что это взаимная любовь, доверие, верность, взаимопомощь и поддержка. Многодетные родители стараются привить своим детям любовь к Родине и заботу об окружающей среде. Семья Шайхайдаровых выступает за разумное потребление.

«Мы сортируем дома мусор, бережем воду, дарим вторую жизнь отслужившим вещам, вяжем коврики из старых футболок, шьем прихватки из джинсов», – подчеркивает многодетная мама.

Самое главное богатство Айгуль и Рината – дети.

«Когда мы с Ренатом поженились, изначально хотели пятерых детишек, и наша мечта сбылась! Каждый ребенок для нас – бесценный дар. Быть многодетными родителями действительно большой труд. Но когда есть взаимопонимание, согласие, любовь и поддержка, все реально и все возможно. У нас дети хорошо учатся в школе, отзывчивые и открытые, и это говорит о том, что мы на верном пути. Дети – наше будущее, и нам небезразлично, в каких условиях они вырастут и будут жить», – заключила Айгуль Шайхайдарова.

Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. Конкурс проводится в целях реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных по указу Президента России Владимира Путина. Организаторами Всероссийского конкурса выступают Минтруд РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.