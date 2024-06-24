Финалисты «Это у нас семейное» из РТ посвятили победу члену семьи — участнику СВО

Четыре семьи, члены которых являются участникам спецоперации, в том числе семья Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных из Татарстана, вышли в финал конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщают организаторы — АНО «Россия — страна возможностей».

Семья Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных — это бабушка Миннерасима Загитовна, Наиль, Ильмира и их сын Камиль, которые живут в Набережных Челнах. Старшие сыновья к выполнению заданий дистанционного этапа подключиться не смогли по уважительным причинам: Азату нужно было сделать срочный проект на работе, а Булат в это время защищал Россию.

«Мы чувствовали поддержку Булата на расстоянии, он передал нам, что его сослуживцы тоже переживают за нас и ждут сообщения о победе. Мы не могли не выиграть с такими болельщиками. И свою победу мы посвящаем им — нашим защитникам и нашему родному Булату», — рассказала мама Ильмира.

Ранее сообщалось, что в финал конкурса «Это у нас семейное» прошли шесть семей из Татарстана. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 команд-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. О запуске проекта объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года.