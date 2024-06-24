В финал конкурса «Это у нас семейное» прошли шесть семей из Татарстана

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В финале конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в Москве с 5 по 8 июля, соберутся 300 семей со всей страны, в том числе 6 команд из Татарстана. Об этом сообщают организаторы — АНО «Россия — страна возможностей».

Всего в финале примут участие более 2 тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов. За 2 дня семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. 4-дневная программа включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и мастер-классы, концерты, а также экскурсии, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 команд-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей, прошедшие в финал, отправятся в семейные путешествия.

О запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На участие в нем подали заявки 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.