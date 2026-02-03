news_header_top
Общество 3 февраля 2026 13:24

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» разработали проекты с ИИ для развития территорий

В молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе финалисты программы «Батырлар. Герои Татарстана» провели предварительную защиту своих проектов.

Ветераны СВО, вышедшие в финал программы, представили десять инициатив. Среди них – внедрение технологий искусственного интеллекта в развитие территорий, создание центра военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, а также проекты, направленные на содействие в социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отчества» Гузель Удачина оценила проекты участников и отметила, что фонд готов поддержать каждую из инициатив.

«Филиал фонда готов оказать всемерную поддержку инициативам, направленным на повышение качества жизни участников СВО и увековечивание памяти об их героизме», – заявила руководитель филиала.

«Татар-информ» рассказывал о том, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Рустама Минниханова в качестве аналога федерального проекта «Время героев». В числе финалистов 45 человек, большая часть их них – подопечные татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества».

#ветераны СВО #фонд Защитники Отечества #Батырлар. Герои Татарстана
