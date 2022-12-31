Финалистка «Голоса» Саида Мухаметзянова выступит во дворе Присутственных мест
В первый день 2023 года в 19.00 на сцене у главной новогодней елки Казани во дворе Присутственных мест выступит специальная приглашенная гостья — Саида Мухаметзянова, участница шоу «Голос». Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.
В исполнении артистки гости двора услышат песни татарской эстрады.
Помимо этого, 1 января на сцену выйдут кавер-группа «Киви» с хитами в разных музыкальных жанрах и DJ Malsi Music, известный своими сетами на лучших вечеринках города.
Подробнее о том, как отметят Новый год в городах Татарстана, читайте на «Татар-информе».