Финалистка «Голоса» Саида Мухаметзянова выступит во дворе Присутственных мест

В первый день 2023 года в 19.00 на сцене у главной новогодней елки Казани во дворе Присутственных мест выступит специальная приглашенная гостья — Саида Мухаметзянова, участница шоу «Голос». Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.

В исполнении артистки гости двора услышат песни татарской эстрады.

Помимо этого, 1 января на сцену выйдут кавер-группа «Киви» с хитами в разных музыкальных жанрах и DJ Malsi Music, известный своими сетами на лучших вечеринках города.

Подробнее о том, как отметят Новый год в городах Татарстана, читайте на «Татар-информе».