Финалистами профконкурса «Флагманы образования. Школа» стали три команды из РТ

Три татарстанские команды вышли в финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Соревнования среди участников из ПФО прошли в Нижнем Новгороде, сообщает АНО «Россия — страна возможностей».

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки подали более 36,7 тыс. человек со всей страны, конкурсанты из ПФО прислали 6 057 заявок.

В полуфинале принимали участие 47 команд Приволжья, среди них — восемь коллективов из Татарстана. Республику в финале представят две команды из Бугульминского района и одна из Казани.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России и реализуется по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских» указов Президента Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».