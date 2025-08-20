news_header_top
Общество 20 августа 2025 17:30

Финалист «Батырлар. Герои Татарстана» выступил на форуме «Молодежь и городская среда»

Финалист кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана» Максим Лядов стал наставником молодых специалистов на форуме «Молодежь и городская среда». Под его руководством ребята займутся созданием цифрового продукта, посвященного историческому наследию.

«В наше непростое время очень важно, чтобы молодежь не забывала корни, не забывала героев нашей страны. Есть очень хорошая фраза: без прошлого нет будущего. И та история, которой богата наша страна, — это тот фундамент, на котором будет строиться будущее наших детей и новых поколений. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, как этот форум, имеют очень важное значение. Необходимо больше вовлекать молодежь в патриотическую среду и прививать патриотическое воспитание», – отметил боец.

