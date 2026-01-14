Финалист «Абилимпикса» из Татарстана: «В планах – новые победы»

Финалист чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов» Адель Уркунбаев из Татарстана учится в колледже на автомеханика и нацелен на новые победы. Об этом он сообщил сегодня обозревателю «Татар-информа».

«"Оператор беспилотных летательных аппаратов" – очень востребованное направление. Беспилотники нужны не только на СВО, они на гражданке помогают находить и тушить пожары. <…> Я пришел в чемпионатное движение профессионалов недавно. Участие в "Абилимпиксе" важно для социализации, помогает раскрыть таланты и найти свое дело», – рассказал он.

У Уркунбаева разносторонние увлечения. Он участвовал в спортивном Кубке Раиса Татарстана, занимается теннисом и пулевой стрельбой.

Уркунбаев служил по контракту. За боевые заслуги награжден орденом Мужества. К сожалению, после тяжелой травмы позвоночника молодой мужчина вынужден передвигаться на коляске. Он проходит реабилитацию, есть хорошие результаты. Чемпион уверен, что снова встанет на ноги и будет ходить. Сейчас Адель Уркунбаев учится в автомеханическом колледже в Набережных Челнах.

«В дальнейших планах – участие в новых соревнованиях и новые победы», – заключил ветеран СВО.

С победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» встретился сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в ИТ-парке имени Б.Рамеева в Казани. Он поздравил финалистов и вручил им заслуженные награды.