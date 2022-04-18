«Финал Шести» мужской волейбольной Суперлиги пройдёт в Казани

«Финал шести» мужской волейбольной Суперлиги состоится с 5 по 10 мая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Первыми участниками турнира стали «Зенит-Казань», а также новосибирский «Локомотив», занявшие первые два места в розыгрыше регулярного чемпионата.

В свою очередь, четыре оставшиеся путевки в Казань будут разыграны между командами, которые заняли с 3 по 10 места в рамках регулярки. Состав пар квалификационного раунда выглядит следующим образом:

«Динамо» Москва (3) – «Факел» (10)

«Зенит» СПБ (4) – АСК (9)

«Динамо-ЛО» (5) – «Югра-Самотлор» (8)

«Белогорье» (6) – «Кузбасс» (7)

Ранее казанский «Зенит» в последнем матче регулярного чемпионата российской суперлиги обыграл в гостях «Югру-Самотлор» со счетом 3:0.