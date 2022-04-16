«Зенит-Казань» завершил победой регулярный чемпионат

В последнем матче регулярного чемпионата российской суперлиги казанский «Зенит» обыграл в гостях «Югру-Самотлор» со счетом 3:0.

Матч в Ханты-Мансийске гости начали в привычно-оптимальном составе: Андрей Сурмачевский, Артем Вольвич, Александр Волков, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

Хозяева в первом сете дали бой лидерам, но все решили две подряд убойные подачи-эйсы Сурмачевского, 26:28. Во второй партии гости сделали выводы из первой. Лишь поначалу на площадке шали равная борьба — 4:4, затем неумолимо «Зенит» стал уходить вперед. Несмотря на все сопротивление хозяев, казанцы спокойно довели сет до победного конца после атаки того же Сурмачевского, 22:25.

В третьей партии тренерский штаб «Зенита» поменял практически весь стартовый состав, кроме Дмитрия Волкова. В игру вошли Роман Порошин, Юрий Бережко, Дмитрий Щербинин, Алексей Кононов, Денис Земченок и либеро Михаил Каштанов. Второй состав гостей справился — 18:25 и победа «Зенита».

«Зенит» ждет соперников по «Финалу шести» чемпионата, в котором он будет хозяином.

«Югра-Самотлор» (Самотлор) - «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (26:28, 22:25, 18:25)