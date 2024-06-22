Финал конкурс «Алтын каләм — Золотое перо» объединил 75 участников

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в молодежном центре «Волга» под Казанью стартовал финал XXVIII Республиканского фестиваля «Алтын каләм — Золотое перо». Его участниками стали 75 журналистов из 19 городов и районов Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Конкурсанты состязаются по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг, дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью. Впервые в рамках фестиваля специальная категория предусмотрена для студенческих медиацентров.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, сопредседатель жюри фестиваля — депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова, бессменный наставник конкурсантов — заслуженная артистка РФ Лия Загидуллина, исполнительный директор и главный редактор телеканала «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова и генеральный директор абхазской телерадиокомпании «Апснымедиа» Роберт Джопуа.

«Мы уже полгода общаемся с вами в рамках фестиваля: проводим для вас лекции, мастер-классы и встречи с известными журналистами. Мир меняется и развивается, нужно следовать трендам и обучаться — именно образовательную среду мы и стараемся создать для участников. Желаю всем успехов и больших побед», — заявил Айдар Салимгараев.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Римма Ратникова в свою очередь обратила внимание на то, что создатели фестиваля даже не предполагали его превращения в столь долгосрочный и востребованный проект. «Мы не первый раз говорим о кадровом голоде в сфере масс медиа. На фестивале вы сможете раскрыть свои лучшие таланты, постарайтесь, пожалуйста, сделать это! Вы присмотритесь к журналистике, оцените, нужна ли вам эта профессия. А журналистика присмотрится к вам, оценит ваши способности», — добавила парламентарий.

Айгуль Сабирова в своем выступлении указала на изменение формата мероприятия, напомнив, что в этом году конкурсанты получали знания в рамках онлайн-этапов и выездной лекции. «Самое главное — это история фестиваля. Преемственность поколений показывает, как именно нужно работать с будущими журналистами: наставлять, обучать и давать возможности для роста», — отметила вместе с тем замминистра.

На протяжении пяти дней участников фестиваля ждут лекции и мастер-классы от известных журналистов и других специалистов медиасферы, опен-токи и форсайт-сессии с представителями СМИ, занятия по неформальному образованию. Юные медийщики будут издавать журналы на русском и татарском языке, создавать подкасты, радиоэфиры и телепрограммы, вести социальные сети мероприятия и разрабатывать PR-проекты. Медиацентры вузов и ссузов реализуют контент-планы в своих каналах коммуникации.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

По итогам финала фестиваля и его предыдущих этапов определят обладатели Гран-при — они получат сертификаты на обучение в вузе по медианаправлению. Кроме того, будут выбраны лауреаты I, II и III степени по направлениям, победители в номинации «Открытие года» и в других специальных номинациях. Лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификаты на 1 млн рублей.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на XXVIII Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» было подано 308 заявок. На онлайн- и офлайн-этапы конкурса прошли 118 участников. Наибольшую активность проявили представители Казани, Арского, Альметьевского, Актанышского и Нижнекамского районов, а также Набережных Челнов.