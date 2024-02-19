На конкурс «Алтын каләм — Золотое перо» подано более 300 заявок

На XXVIII Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» подано 308 заявок. На онлайн- и офлайн-этапы конкурса прошли 118 участников, сообщают организаторы мероприятия.

Теперь состязающихся ждут образовательные интенсивы и лекции от республиканских и федеральных спикеров, конкурсные этапы и традиционный итоговый выездной фестиваль.

Больше всего конкурсантов привлекли такие направления, как «Телевидение» (19 индивидуальных номинаций), «Подкасты» (13), «Печатная журналистика на татарском и русском языках» (13 и 11 соответственно) и SMM (12). При этом впервые появившееся направление «Студенческие медиа» собрало 32 заявки, участниками фестиваля станут 22 студенческих медиа.

Наибольшую активность проявили участники из Казани (жители столицы Татарстана подали 132 заявки), Арского (33), Альметьевского (23), Актанышского (13) и Нижнекамского (14) районов, а также из Набережных Челнов (13).

«Активное участие муниципальных образований подтверждает значимость проведения конкурса. Участники смогут не только обменяться опытом, получить практические навыки, но и станут кадровым резервом медиасистемы Татарстана. Уверен, что вся последующая программа конкурса поможет дальнейшему поиску молодых людей в профессии, личному развитию», —заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

XXVIII Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» стартовал 29 декабря прошлого года. Конкурсные направления включают как индивидуальные, так и коллективные номинации.

Личное участие в конкурсе предусматривают восемь направлений: печатная журналистика на русском языке, печатная журналистика на татарском языке, подкасты и радио (на русском и татарском языках), фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг (на русском и татарском языках), дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью. В коллективных номинациях могут соревноваться медиацентры татарстанских вузов и ссузов.

Традиционно на фестивале выберут победителей — обладателей Гран-при, которое предусматривает сертификат на обучение в вузе по направлению, связанному с медиа. Также в индивидуальных номинациях выберут лауреатов первой, второй и третьей степеней по направлениям, обладателей номинации «Открытие года» и других специальных номинаций. В свою очередь лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификаты на сумму 1 млн рублей для дальнейшего развития.

Фестиваль организуют Министерство по делам молодежи РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союз журналистов РТ, Министерство образования и науки РТ, вузы Татарстана, телерадиокомпания «Новый век» и молодежный журнал «Идель».