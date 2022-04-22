FINA: Рылов не сможет выступить на чемпионате России в Казани

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о том, что отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев помимо международных соревнований распространяется также на внутренние старты. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Рылову запрещено участвовать во всех стартах на всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты России, в течение периода отстранения, — говорится в заявлении FINA.

Таким образом, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не сможет выступить на ближайшем чемпионате России в Казани, который пройдет с 24 по 29 апреля.

Напомним, ранее стало известно о том, что FINA отстранила Евгения Рылова за участие в митинг-концерте на «Лужниках», приуроченного к 8-летию присоединения Крыма к России.