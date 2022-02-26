FINA отменила этапы Мировой серии в Казани

Этапы мировойй серия по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани отменены из-за ситуации на Украине, сообщает Международная федерация плавания (FINA). Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля в столице Татарстана.

«Все спортсмены заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности во время тренировок и соревнований и, что немаловажно, быть услышанными. После консультаций со многими спортсменами, предстоящая игра Мировой лиги по водному поло FINA среди мужчин между Россией и Грецией больше не состоится как запланировано в Санкт-Петербурге.

Кроме того, кластерное мероприятие Мировой серии FINA по спортивному плаванию и прыжкам в воду в Казани (8 - 10 апреля) будет отменено. Если для этих мероприятий могут быть приняты альтернативные меры, о них будет сообщено как можно скорее», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что УЕФА не рассматривает возможность переноса футбольного Суперкубка-2023 из Казани.