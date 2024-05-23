Философ Дугин: Запад стремится похитить нашу идентичность

Западные государства стремятся навязать всем, включая Россию, свои взгляды, считая их универсальными, и похитить идентичность других народов. Об этом заявил известный философ и идеолог Александр Дугин в беседе на телеканале КФУ «Univer.ТВ»

«Запад, претендуя на универсальность своих положений и ценностей, стремится похитить нашу идентичность, украсть. Сказать: “Вы не те, кем себя считаете, ваше самосознание ошибочно, а мы принесем вам свое самосознание, основанное на универсальных либеральных ценностях”», – сказал спикер.

По его мнению, для защиты своей идентичности россиянам нужно четко осознать общие черты российского народа. Для этого просто необходимо историческое просвещение, указ о котором 8 мая подписал Президент России Владимир Путин.

Подробнее о том, как Дугин оценивает «реконструкцию» общественного сознания в России и других странах, а также о сравнении традиционных ценностей россиян с ориентирами стран коллективного Запада – в материале «Философ Дугин в Казани: «Россия и Запад – цивилизационные антиподы».

Фото: Алиса Черкасова, kpfu.ru