Философ Дугин в Казани: «Россия и Запад – цивилизационные антиподы»

«Запад стремится похитить нашу идентичность»

По мнению Александра Дугина, западные государства стремятся навязать всем свои взгляды, считая их универсальными.

«Запад, претендуя на универсальность своих положений и ценностей, стремится похитить нашу идентичность, украсть. Сказать: “Вы не те, кем себя считаете, ваше самосознание ошибочно, а мы принесем вам свое самосознание, основанное на универсальных либеральных ценностях”», – сказал философ.

Он отметил, что для защиты своей идентичности нужно четко понять и осознать общие черты российского народа и для этого просто необходимо историческое просвещение, указ о котором 8 мая подписал Президент России Владимир Путин.

«Наверное, еще никогда в русской истории так остро вопрос об историческом просвещении не стоял», — подчеркнул эксперт.

«Традиции – это дворец вечного»

Он отметил, что все те ценности, которые формируют так называемую российскую этику, отвергаются современным Западом и заменяются совершенно на противоположные понятия. Вместо патриотизма, справедливости, милосердия и духовности там преобладают капитализм и индивидуализм.

«Мы имеем дело с двумя перевернутыми мирами. Мы — антиподы. Мы цивилизационные антиподы. Наши традиционные ценности прямо противоположны их нетрадиционным ценностям», — сказал философ.

Дугин сравнил традиции, передающиеся из поколения в поколение, с сокровищницей, а историческую память — с ключом к ней.

«Традиции – это признание вечности. Это дворец вечного. А передача этих традиций, их сохранение — это тот самый путь во дворец вечного», — подчеркнул спикер.

«Нужно перестроить все»

По мнению идеолога, указ об историческом просвещении станет настоящим переворотом во всех сферах общества.

«Указы и выступления Путина на разных форумах по разным поводам – это новое мировоззрение. Оно требует глубочайших реформ, гораздо более глубоких, даже чем, я думаю, коммунистических или либеральных. Нам надо перестроить все. По большому счету российского государство, возникшее на развалинах СССР, нуждается в тотальном реформировании», — высказался Дугин.

Он обратил внимание на то, что росийский лидер уже ведет этот процесс в течение 24 лет, но очень аккуратно и плавно.

«Многие даже не заметили, насколько изменился мир», — подчеркнул философ.

Среди участников пленарного заседания – ректор КФУ Ленар Сафин, Александр Дугин, Константин Малофеев и отец Киприян (Бурков) Фото: Тамара Молканова, kpfu.ru

От либерализма к конструктивной империи

Дугин также выразил уверенность, что сейчас на смену либеральной государственности в России приходит построение конструктивной империи.

«Это не традиционные империи, это — империи будущего. Это империя, которую люди создают добровольно. Она не просто передается в качестве какого-то наследия. А люди осознают, что необходимо создать мощное сильное вертикальное государство, основнное на принципах справедливости, чести и могущества», — пояснил он.

Специалист обратил внимание на то, что то же самое понемногу происходит сейчас и в Китае, в Индии, в Африке, Латинской Америке и странах Исламского мира.

Из оппозиции в науку

Дугин родился в Москве в семье врача и силовика. Его отец Гелий Дугин был кандидатом юридических наук, генерал-лейтенантом Главного разведывательного управления управления Генштаба ВС СССР, работал в Российской таможенной академии. Мать — Галина Дугина (Онуфриенко) связала жизнь с медициной и была кандидатом медицинских наук.

В 1979 году Дугин младший поступил в Московский авиационный институт, но его отчислили со второго курса. Заочно окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт в 1999 году.

В 2000-х годах занялся научной деятельностью, написал курс лекций для МГУ имени М. В. Ломоносова и работы «Наш путь» и «Русская вещь» Фото: t.me/Dugin_Aleksandr

Известен тем, что после разгона Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ был одним из учредителей оппозиционной Национал-большевистской партии (НБП). В числе соратников были Сергей Курёхин, Егор Летов и Эдуард Лимонов. Позже покинул объединение по своей инициативе из-за идеологических расхождений с Лимоновым, которые переросли в конфликт.

В 2000-х годах занялся научной деятельностью, написал курс лекций для МГУ имени М. В. Ломоносова и работы «Наш путь» и «Русская вещь». В 2008 году занял должность профессора МГУ. Он также много работал на телевидении и радио, вел передачи «Геополитическое обозрение», «Вехи», «Русская вещь». В 2016–2017 годах возглавлял телеканал «Царьград ТВ». Дугин часто выступает на различных шоу в качестве эксперта, поддерживает СВО.

Дочь Дугина Дарья погибла в 2022 году Фото: страница Александра Дугина во «ВКонтакте»

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22 августа ФСБ раскрыла убийство девушки. По версии следствия, заказное преступление совершила украинка Наталья Вовк, которая покинула территорию России и уехала в Эстонию.

Фото на анонсе: kpfu.ru