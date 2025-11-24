Филолог предупредила о грядущем изменении темпа речи россиян

Россияне будут стараться говорить всё быстрее, из-за чего они будут стремиться всё больше сокращать слова. Своим видением будущего устной русской речи поделилась главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева, сообщает РИА Новости.

«Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – заметила Киселева, обратив внимание на то, что россияне сейчас говорят гораздо быстрее, чем сто или даже пятьдесят лет назад.

Соответственно, распространяются компрессивы – сокращенные слова (например, «щас» вместо «сейчас» и «грит» вместо «говорит»), которые проникают не только в неформальные, но и в более официальные контексты.

«И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике – прим. Т-и), таких слов в речи будет становиться все больше», – добавила филолог.

Ранее Киселева рассказала, что в будущем люди будут реже использовать отчества в разговоре.