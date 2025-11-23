news_header_top
Общество 23 ноября 2025 09:33

Филолог рассказала, что в будущем люди будут реже использовать отчества в разговоре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне все реже употребляют отчества в повседневном общении, и по мере смены поколений их использование может сократиться еще сильнее. Об этом рассказала главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева, ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что в официальных документах отчества останутся, однако сфер, где они действительно нужны, со временем станет меньше. По ее словам, сейчас заметна тенденция к более свободной и менее формальной коммуникации.

Киселева отметила, что обращение по отчеству по-прежнему считается нормой при взаимодействии с врачами и преподавателями. В то же время во многих профессиональных средах – например, в журналистике, банковской сфере, МФЦ и ряде рабочих коллективов – давно принято обращаться только по имени.

