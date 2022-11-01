Авторитетный британский словарь назвал слово года — им стал термин permacrisis

Авторитетный словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом года термин permacrisis, который был образован путем слияния слов permanent crisis.

«Рermacrisis — существительное, обозначающее „продолжительный период нестабильности и небезопасности“», — сказано на сайте словаря.

На это звание также претендовали такие слова, как термин «патигейт» (обозначает скандал вокруг экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за его вечеринок в пандемию, когда еще действовали коронавирусные ограничения), прилагательное «каролинский» (обозначает все, что связано с именем нового Короля Карла III).

Энергокризис также породил словосочетание warm banks («банки тепла») — это места, где в холодное время могут собраться бедные люди, которые не могут отапливать свои дома.

В 2021-м словом года стало NFT — это тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне.