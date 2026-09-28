Фильм «Я приду» показали в казанской спецшколе, где велись съемки

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Республиканской спецшколе имени Н. А. Галлямова, где проходили съемки фильма «Я приду», ученикам показали готовую картину. Режиссер Булат Сабитов и продюсер Денис Супрунов пообщались с воспитанниками.

В центре сюжета находится шестнадцатилетний Тимофей. Когда его единственный близкий человек, бабушка, перестает отвечать на письма, подросток отправляется ее искать. Вместе с ним в путь пускается юный Малек. Их путешествие превращается в историю о дружбе, заботе и важности нахождения рядом с родными.

После показа создатели фильма рассказали школьникам, как шла работа над картиной, и ответили на вопросы. Съемки заняли 19 дней, причем шесть или семь из них они проходили в самой школе. Один из учеников попросил: «Снимите еще про нашу школу!» Учащихся также заинтересовало, будет ли продолжение. Булат Сабитов не исключил такой возможности. По его словам, вторая часть могла бы рассказать историю бабушки и Малька.

«Мы провели здесь несколько съемочных дней, поэтому нам хотелось вернуться и показать ребятам готовый фильм. Было интересно услышать, какие вопросы у них возникли после просмотра», – отметил Денис Супрунов.

Фильм «Я приду» выйдет в российский прокат 8 октября после участия более чем в 20 кинофестивалях и получения десяти наград.