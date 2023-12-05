Фильм «Хоккейные папы» доступен в кино по «Пушкинской карте»

Новый семейный фильм «Хоккейные папы» доступен к просмотру в кинотеатрах страны по «Пушкинской карте». Картина режиссера Андрея Булатова рассказывает о борьбе российского тренера из региона за право на существование детской спортивной команды.

Фильм — история о любви, семейной поддержке и спорте. Главный герой фильма Андрей (актер Алексей Бардуков) — тренер городской детской хоккейной команды «Суровые тигры». Мужчина пытается спасти от сноса единственную в городе ледовую арену. Но для этого ему и родителям юных хоккеистов нужно победить в любительском турнире. У тренера есть всего несколько месяцев, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов также решают выйти на лед.

В фильме снялись Владимир Яглыч, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, певица Полина Гагарина. В проекте также приняли участие детские хоккейные команды и легендарные хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года для популяризации культурных мероприятий. Благодаря карте молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать театры, музеи, выставки, концерты. В 2022 году этой картой также разрешили оплачивать и билеты в кино на отечественные фильмы. Номинал «Пушкинской карты» увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.