Фильм Байбулата Батуллина «Бери да помни» вошел в конкурсную программу фестиваля «Короче»

Полнометражный фильм Байбулата Батуллина «Бери да помни» стал участником основного конкурса новой полнометражной программы дебютов фестиваля «Короче».

Фильм, снятый в жанре комедии, рассказывает о том, как шестилетний Ильхам проводит лето в деревне и как он скучает по родителям. Дед Расим, чтобы развлечь внука, вспоминает легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь, и мечты всей деревни.

Режиссер фильма – Байбулат Батулла. В ролях – Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Сирень Байрамов, Алина Насибуллина, Нурбек Батуллин и другие.

Хронометраж фильма – 83 мин, возрастное ограничение – 12+. В прокат комедия выйдет 14 сентября 2023 года.

В 2017 году Байбулат Батулла стал лауреатом фестиваля «Короче», получив приз «За лучший сценарий» за свой короткометражный фильм «Половинки».

XI российский фестиваль «Короче» пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. В конкурсе короткого метра представлена 31 картина. В секции полнометражных фильмов представлено 8 дебютных работ начинающих режиссеров.