Фильм о ветеране Афганской войны получил приз на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Документальный фильм российского режиссера Ильяса Дауди «О кино и жизни… Садик Идрисов» получил приз «NOMINEE» фестиваля «Hollywood Verge Film Festival» в Лос-Анджелесе.

Картина была снята магистрантом ВГИК им. С.А. Герасимова Ильясом Дауди. Руководителем и продюсером проекта выступил ректор ВГИК им. С.А. Герасимова Владимир Малышев.

Герой документального фильма – ветеран Афганской войны Садик Идрисов, потерявший в бою руку, но освоивший профессию социального педагога и удостоенный впоследствии звания «Заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан».

«Международный фестиваль «Hollywood Verge Film Festival» проходит в самом сердце мировой киноиндустрии. Уникальность события заключается в том, что в период внешнеполитической эскалации напряженности американская сторона в лице организаторов кинофестиваля приняла открытый пророссийский контекст картины, ее патриотический характер и оценила за лучшие человеческие качества героя картины», – рассказал «Татар-информу» о значении награды режиссер документального фильма.

Проект создавался к «Году единства народов России».

В прошлом году два музыкальных видео Ильяса Дауди «EY YARE MAN» и «NAI NOUMIE by JALALADDIN RUMI (1207-1273)» также были удостоены приза «NOMINEE».