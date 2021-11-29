Филиппины временно запретили въезд из 7 стран Европы из-за новой мутации Covid-19

С 28 ноября по 15 декабря филлипинские власти приостановили въезд из семи стран Европы из-за распространения нового омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Временный запрет коснется туристов из Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. До недавнего времени въезд на Филиппины был запрещен только из стран юга Африки.

Ранее новый омикрон-штамм коронавируса выявили у 13 пассажиров, которые прибыли в Нидерланды двумя рейсами из ЮАР 26 ноября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».