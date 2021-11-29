news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
29 ноября 2021  12:09

Филиппины временно запретили въезд из 7 стран Европы из-за новой мутации Covid-19

news_top_970_100

С 28 ноября по 15 декабря филлипинские власти приостановили въезд из семи стран Европы из-за распространения нового омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Временный запрет коснется туристов из Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. До недавнего времени въезд на Филиппины был запрещен только из стран юга Африки.

Ранее новый омикрон-штамм коронавируса выявили  у 13 пассажиров, которые прибыли в Нидерланды двумя рейсами из ЮАР 26 ноября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#филиппины #нидерланды #Коронавирус #ЮАР #европа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное