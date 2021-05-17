Филип Уремович: Спустя несколько лет мы вернулись в еврокубки и все только начинается

Капитан «Рубина» Филип Уремович обратился к болельщикам казанского клуба, поблагодарив их за поддержку во время прошедшего сезона.

«Дорогие болельщики! Я хотел бы написать несколько слов об этом замечательном сезоне. Это был сложный сезон, сезон очень эмоциональный, сезон с прекрасными победами и тяжелыми поражениями. С самого начала мы знали, какова наша цель и мы ее добились. Спустя несколько лет мы вернулись в еврокубки и все только начинается. Разумеется, без вашей поддержки достигнуть этой цели было бы гораздо сложнее. Как капитан команды, я хочу сказать огромное спасибо всем вам! Вы нас прекрасно поддерживали в этом сезоне, и мы все вами гордимся! Надеюсь, нам удастся доставить вам еще больше положительных эмоций и хорошего настроения и повести «Рубин» туда, где он должен быть. С любовью ко всем вам, Филип», – написал Уремович на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что «Рубин» занял 4-е место в РПЛ и в августе этого года дебютирует в новом турнире УЕФА – Лиге конференций.