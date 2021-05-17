«Рубин» стартует в Лиге конференций УЕФА 5 августа

Казанский «Рубин» проведет свой первый матч в новом турнире УЕФА Лиге конференций 5 августа. Ответная встреча (это будет 3-й квалификационный раунд) будет сыграна 12 августа. Имя соперника станет известно 19 июля, когда состоится жеребьевка третьего раунда.

Если команда Леонида Слуцкого пройдет первого соперника, то 19 и 26 августа казанцы сыграют в раунде плей-офф, победители которого выйдут в групповую часть турнира.

Первый тур группового раунда Лиги конференций стартует 16 сентября, а последний (шестой) будет сыгран 9 декабря. 17 и 24 февраля стартует плей-офф турнира, финал которого будет сыгран 25 мая 2022 года в Тиране (Албания).