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Филиал «Татмедиа» в Альметьевске возглавила главред «Нижнекамской правды»
В альметьевском филиале АО «Татмедиа» сменился главный редактор. Теперь руководителем объединенной редакции газеты «Знамя труда», «Әлмәт таңнары» и телеканала «ЮВТ-24» стала Наталья Лушникова. До этого она работала главным редактором газеты «Нижнекамская правда».
Наталья Лушникова родилась в селе Яковлево Елабужского района. Еще в раннем детстве она с родителями переехала в Нижнекамск, где окончила школу и педучилище. Несколько лет проработала физруком в детском саду.
После рождения двух детей Наталья Лушникова решила кардинально сменить профессиональный путь: в 2007 году она поступила в КГУ им. Ульянова-Ленина на факультет журналистики. Будучи студенткой заочного отделения, начала работать в городском издании «Ваша газета». Затем перешла работать в еженедельник «Нижнекамское время», а получив диплом в корпоративное издание ПАО «Нижнекамскнефтехим» — газету «Нефтехимик».
В 2015 году журналист сменила перо на камеру — став корреспондентом телекомпании «НТР» и ведущей нескольких телепроектов. Многочисленные победы в журналистских конкурсах, дипломы и грамоты — стали результатом работы корреспондента. Буквально на днях за многолетний, плодотворный труд и большой вклад в развитие СМИ РТ Наталья Лушникова была награждена грамотой от АО «Татмедиа».
Ответственное отношение к делу, многолетний опыт в медиа дали старт карьере: в 2020 году Наталья Лушникова была назначена главным редактором газеты «Нижнекамская правда», а с 1 октября 2024 года стала руководителем объединенного филиала АО «Татмедиа» в Альметьевске.
До этого филиалом в нефтеграде руководила Елена Золотарева. Свой трудовой путь она начала в 2012 году, корреспондентом телерадиокомпании «Альметьевск РТВ». За время работы в телекомпании росла на профессиональном поприще: была шеф-редактором службы новостей, заместителем руководителя по ТВ. В начале 2023-го на базе телерадиокомпании «Альметьевск ТВ» был создан объединенный филиал, куда вошли редакции газет «Знамя труда» и «Элмэт таннары» и телеканал «ЮВТ-24». Елена Золотарева возглавила его в июне 2023 года, заняв кресло главного редактора-руководителя. Сейчас она продолжит свой трудовой путь в крупной компании.
Газету «Нижнекамская правда» возглавил Кирилл Давкаев.
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