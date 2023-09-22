Филиал Нацмузея РТ покажет выставку к 120-летию вояжа Рериха по древнерусским городам

Музей Горького и Шаляпина, филиал Национального музея РТ, 23 сентября презентует выставочный проект к 120-летию путешествия художника Николая Рериха по древнерусским городам.

«Проект называется “Красота старины – устой настоящего и мост в будущее”. Его составляют 33 репродукции художника и 10 сопроводительных стендов. Все дело в том, что Рерих посетил более 40 городов, связанных с русской историей: Ярославль, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Ростов Великий, Смоленск, Изборск, Псков и так далее. Отправным пунктом маршрута стал Санкт-Петербург – родной город художника», – рассказал «Татар-информу» младший научный сотрудник Музея Горького и Шаляпина Александр Белов.

Фото: Национальный музей РТ

Соорганизаторами выставки стали также Международный Центр Рерихов, Министерство культуры Республики Татарстан и Татарстанское рериховское культурное объединение. Казань – лишь один из городов на маршруте рериховской экспедиции, выставка будет представлена кроме столицы Татарстана и в других точках его путешествия.

Николай Рерих (1874-1947) – всемирно известный русский художник, мыслитель, путешественник, ученый и общественный деятель. Его имя стало символом международного движения по охране культурных ценностей. Путешествие «по старине» послужило началом его широкой общественной деятельности в защиту культуры. Спустя несколько десятилетий им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха. Это был первый договор в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время. Впоследствии он послужил основой для создания и деятельности ЮНЕСКО.

В декабре 2021 года выставка оригинальных произведений Рериха из коллекции Русского музея проходила в Казани в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ и была очень популярна у посетителей.

В торжественном открытии выставки «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» в Музее Горького и Шаляпина примет участие вице-президент Международного Центра Рерихов в Москве Александр Стеценко. Посетить ее можно будет 23 октября.