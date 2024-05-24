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Филиал IT-парка открылся в Буинске
В Буинске на базе молодежного центра «Мирас» открылся филиал IT-парка. Новая площадка стала 11-м по счету филиалом технопарка. В настоящее время филиалы парка работают в Лениногорске, Урыссу, Мамадыше, Нурлате, Богатых Сабах, Нижнекамске, Менделеевске, Высокой Горе, Кукморе и Ютазинском районе.
В церемонии открытия приняли участие глава Буинского района Ранис Камартдинов, замдиректора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Айрат Хасьянов, которые подписали соглашение о сотрудничестве, а также замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.
К открытию филиала был приурочен конкурс по разработке цифровых решений TATAR HACK, собравший 8 команд из числа школьников и студентов среднего профессионального образования Буинского района. Дети разрабатывали проекты по трем направлениям: культура, спорт, образование, сообщает Минцифры РТ.
TATAR HACK – республиканский конкурс по разработке цифровых решений в районных центрах и городах Татарстана, который стартовал в 2022 году рамках Года цифровизации. Основной задачей конкурса является вовлечение школьников и студентов среднего профессионального образования в разработку IT-решений различных направлений под запросы города или района.
Напомним, 2022 год согласно указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова был объявлен Годом цифровизации.
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