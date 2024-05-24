Филиал IT-парка открылся в Буинске

В Буинске на базе молодежного центра «Мирас» открылся филиал IT-парка. Новая площадка стала 11-м по счету филиалом технопарка. В настоящее время филиалы парка работают в Лениногорске, Урыссу, Мамадыше, Нурлате, Богатых Сабах, Нижнекамске, Менделеевске, Высокой Горе, Кукморе и Ютазинском районе.

В церемонии открытия приняли участие глава Буинского района Ранис Камартдинов, замдиректора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Айрат Хасьянов, которые подписали соглашение о сотрудничестве, а также замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.

К открытию филиала был приурочен конкурс по разработке цифровых решений TATAR HACK, собравший 8 команд из числа школьников и студентов среднего профессионального образования Буинского района. Дети разрабатывали проекты по трем направлениям: культура, спорт, образование, сообщает Минцифры РТ.

TATAR HACK – республиканский конкурс по разработке цифровых решений в районных центрах и городах Татарстана, который стартовал в 2022 году рамках Года цифровизации. Основной задачей конкурса является вовлечение школьников и студентов среднего профессионального образования в разработку IT-решений различных направлений под запросы города или района.

Напомним, 2022 год согласно указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова был объявлен Годом цифровизации.