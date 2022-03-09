Фигуристка Щербакова о Тутберидзе: «Она не просто тренирует, а разговаривает с тобой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о влиянии тренера Этери Тутберидзе на отношение к большому спорту. По словам российской фигуристки, осознание того, что фигурное катание будет занимать важное место в жизни появилось лишь после перехода в группу Тутберидзе.

«Это была более серьезная группа, и там тренировались спортсмены, которые добиваются результатов. Я смотрела на них и видела, как много нужно работать. И Этери Георгиевна, она не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой — и мое отношение к делу со временем стало более осознанное. В ее группе я стала делать тройные прыжки и тогда начала понимать, что это уже не просто хобби, теперь я не просто прихожу и делаю то, что мне нравится. Сейчас у меня есть поставленные задачи на тренировку, я должна их выполнять, добиваться результата, стремиться к своей цели», – цитирует Щербакову журнал «Elle».

Напомним, 17-летняя фигуристка стала победительницей Олимпиады в женском одиночном катании в Пекине. Помимо Щербаковой, на пьедестал взошла еще одна россиянка - серебряная медалистка Александра Трусова. Бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место, допустив несколько ошибок в своей программе.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.