Сайклинг, жизнелюбы и ГТО: как в Казани отметят День физкультурника

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 10 августа отметят спортивный праздник День физкультурника. О программе мероприятий на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физкультуры и спорта города Линар Гарипов.

«Казань – это город, который живет спортом и славится своими традициями. Начиная с 1939 года уже в 85 раз в эту субботу по всей стране пройдет День физкультурника. В этот день наш город будет как никогда насыщен спортивной атмосферой. На нескольких площадках пройдет масштабный праздник», – прокомментировал он.

Старт празднику будет дан в 9.00 в парке «Урам». Начнется он с массовой утренней зарядки участников проекта для пенсионеров «Жизнелюб». Гости праздника смогут оценить свои спортивные возможности на различных мастер-классах, попробовать силы в сдаче нормативов ГТО, в семейных эстафетах проекта «Спорт у дома». Также они увидят соревнования воспитанников казанских школ по карате, фехтованию, бадминтону, керлингу, дзюдо, спортивной борьбе и боксу.

Лучшие баскетболисты города и республики выявят сильнейших в уличном баскетболе 3х3 «Оранжевый мяч». Звезды профессиональных клубов города Казани – «Зенит», «Ак Барс», «Динамо-Ак Барс», «Рубин», «Стрела», «УНИКС» – примут участие в турнире по пляжному волейболу.

Впервые в рамках Дня физкультурника проведут марафон по сайклингу. Гости праздника смогут познакомиться с набирающим оборотом направлением и увидеть показательные тренировки на специальных велосипедах, которые будут установлены прямо в парке.

В акватории реки Казанки состоятся соревнования по парусному спорту «Паруса Казани», а на территории Центра пляжных видов спорта пройдут чемпионаты города по пляжному волейболу, футболу и гандболу.

На стадионе «Мотор» запланированы турниры за Кубок Казани по футболу в восьми возрастных группах, где будут бороться воспитанники спортивных школ и ветераны футбола.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.