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Фигуристка Алена Леонова: «Игры БРИКС — глоток свежего воздуха»
Серебряный призер чемпионата мира фигуристка Алена Леонова назвала проведение Игр БРИКС в Казани «глотком свежего воздуха» для спортивной индустрии. В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» она выразила надежду на то, что скоро Россия вновь обретет свое место на международной арене во всех видах спорта, а Игры БРИКС этому поспособствуют.
«Любые спортивные соревнования, в которых участвует Россия, — это пропаганда спорта. Спасибо всем, кто это придумал и организовал. В текущей ситуации — это просто глоток свежего воздуха. Полноценной заменой Олимпиаде я Игры БРИКС не назову. Но тот факт, что у нас есть возможность продолжать соревноваться с другими странами, дружественными, очень радует», — сказала она.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, в столицу Татарстана приедут около 5 тыс. спортсменов из почти 100 стран.
Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.
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