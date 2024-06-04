Фигуристка Алена Леонова: «Игры БРИКС — глоток свежего воздуха»

Фото из личного архива Алены Леоновой

Серебряный призер чемпионата мира фигуристка Алена Леонова назвала проведение Игр БРИКС в Казани «глотком свежего воздуха» для спортивной индустрии. В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» она выразила надежду на то, что скоро Россия вновь обретет свое место на международной арене во всех видах спорта, а Игры БРИКС этому поспособствуют.

«Любые спортивные соревнования, в которых участвует Россия, — это пропаганда спорта. Спасибо всем, кто это придумал и организовал. В текущей ситуации — это просто глоток свежего воздуха. Полноценной заменой Олимпиаде я Игры БРИКС не назову. Но тот факт, что у нас есть возможность продолжать соревноваться с другими странами, дружественными, очень радует», — сказала она.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, в столицу Татарстана приедут около 5 тыс. спортсменов из почти 100 стран.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.