Фигурист Алиев: «Могу понять ребят, которые думают сменить гражданство»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев признал интерес ряда российских фигуристов к смене гражданства на фоне запрета выступлений на международных соревнованиях, проводимых под эгидой ISU.

«За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело. Если я там выиграл — значит я расту и буду на одном уровне с еще более сильными людьми. В нашей стране классно развит спорт, объективно. Он на очень высоком уровне. Очень сильная конкуренция в мужском одиночном. Я борюсь здесь, и если я тут хорош, то буду хорош на мировой арене.

Тема смены сборной хотя бы начала звучать? Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать… Может, их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал. На это так стоит смотреть», - цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой по итогам прошлого сезона.