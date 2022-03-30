ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира - 2022 в Катаре

Международная федерация футбола представила официальный мяч чемпионата мира – 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Официальный мяч ЧМ-2022 был изготовлен компанией Adidas, ранее изготавливавшей мячи к 13 мундиалям подряд. Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится, как «путешествие».

Отмечается, что дизайнер был вдохновлен национальным флагом Катара, а также уникальной архитектурой страны.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На данный момент известны имена уже 27 участников турнира из 32.

Напомним, ранее стало известно, что РФС не перейдет в Азиатскую конфедерацию в случае бана от ФИФА и УЕФА.