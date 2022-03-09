ФИФА: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022 по футболу из-за отстранения сборной России

Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финальный матч отбора к Чемпионату мира – 2022, избежав встречи с национальной команды России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В решающей игре за выход на мундиаль поляки сыграют против победителя противостояния Швеция – Чехия.

Стоит отметить, что чуть ранее сообщалось о том, что ФИФА может перенести, запланированный на 24 марта, стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша, на июнь. Однако, от данной идеи в Международной федерации футбола решили отказаться, отстранив российскую сборную от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по футболу – 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.