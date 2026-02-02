СМИ узнали о планах ЕС ввести санкции против российских меди, платины и платиноидов

Руководство Европейского Союза рассматривает возможность введения санкций против российских меди, платины и двух металлов платиновой группы – иридия и родия. Об этом со ссылкой на информированные анонимные источники сообщает агентство Bloomberg.

Введение новых рестрикций потребует поддержки всех государств – членов ЕС. Принять новый, 20-й по счету пакет ограничительных мер против России предполагается уже в феврале. Представители Еврокомиссии не стали комментировать информацию об этих планах.

При этом запрет планируется ввести на фоне напряженной ситуации, сложившейся на рынке целевых металлов. Цены на медь за последний год достигли рекордных максимумов на фоне высокого спроса и ограниченных поставок с рудников по всему миру. Также прогнозируется дефицит платины.

РБК отмечает, что за прошлый, 2025 год цены на медь выросли на 42%, а с начала нового – еще на 5%. На Лондонской бирже металлов (LME) цены на медь впервые превысили 14 тыс. долларов за тонну. Bloomberg уточнял, что медь показала самый сильный рост более чем за 16 лет на фоне интенсивной спекулятивной торговли в Китае.

Страны Запада уже ограничивают торговлю металлами из РФ. В Великобритании запрещена торговля и поставка меди российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на LME, а Лондонский рынок платины и палладия исключил российские аффинажные предприятия из списка поставщиков еще в 2022-м. Кроме того, в 2024 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США запретило импорт алюминия, меди и никеля российского производства.

Эти ограничения привели к сокращению спроса. Однако многие из этих металлов поступают на западные рынки, хотя основная часть объемов перенаправляется в Азию, констатирует Bloomberg.

Прежде Евросоюз напрямую не вводил ограничительных мер против российской меди, но запретил ввоз ряда изделий из нее (в том числе медных проводов, труб и фольги). С 2022-го ЕС также не разрешает поставлять из РФ стальные и железные изделия.

Bloomberg поясняет, что в случае введения новых санкций их целью в первую очередь станет компания «Норильский никель», на долю которой приходится около 40% мирового производства палладия, используемого в автомобильных катализаторах. Но запрещать импорт этого платиноида в ЕС пока не собираются.