Фицо предложил закрепить в Конституции Словакии существование только двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы общественного вещания STVR «Субботние диалоги» предложил закрепить в Конституции страны положение о признании только двух полов — мужского и женского.

«Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину. То же самое сделал Президент [США Дональд] Трамп», — заявил политик (цитата по РИА Новости).

По мнению Фицо, в Словакии не должно быть тех, кто считает себя «вертолетом, кошкой или собакой». «Никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина», — повторил он эту мысль.

Поправка к Конституции Словакии может быть принята в случае, если за нее проголосуют три пятых парламента (Национального совета). Из 150 депутатов партии, входящие в правительственную коалицию, представляют 79.

Накануне в Братиславе прошел митинг против кабинета Фицо, собравший, по данным СМИ, до 40 тыс. человек.