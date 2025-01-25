Фицо предложил закрепить в Конституции Словакии существование только двух полов
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы общественного вещания STVR «Субботние диалоги» предложил закрепить в Конституции страны положение о признании только двух полов — мужского и женского.
«Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину. То же самое сделал Президент [США Дональд] Трамп», — заявил политик (цитата по РИА Новости).
По мнению Фицо, в Словакии не должно быть тех, кто считает себя «вертолетом, кошкой или собакой». «Никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина», — повторил он эту мысль.
Накануне в Братиславе прошел митинг против кабинета Фицо, собравший, по данным СМИ, до 40 тыс. человек.