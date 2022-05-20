Фетисов жестко раскритиковал победу Третьяка на выборах главы ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые состоялись накануне в Музее хоккея в Москве. По словам бывшего хоккеиста, а ныне депутата Государственной думы, переизбрание на пост главы ФХР Владислава Третьяка – плохая новость для российского хоккея.

«Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Наблюдая за тем, что происходит последние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР — не очень хорошая новость для российского хоккея. Третьяк уже с 2006 года сидит на этой должности. Бюджет Федерации — запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет! Безальтернативность Третьяка — преступление! У нас есть Ковальчук, есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский — это все люди с опытом», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Напомним, накануне Владислав Третьяк на четыре года был переизбран на пост президента Федерации хоккея России.

Стоит отметить, что трехкратный олимпийский чемпион занимает данную должность с 2006 года.