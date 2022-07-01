Фетисов отреагировал на назначение Знарка на пост главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

«Я не знаю, какой состав у "Ак Барса". Не слежу за ними. Тренер известный, работает на результат. Клуб для тренера – это не такая проблема», – цитирует Фетисова Metaratings.

Ранее официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса».

Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.