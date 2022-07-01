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Спорт
1 июля 2022  12:40
Дамир Садриев

Фетисов отреагировал на назначение Знарка на пост главного тренера «Ак Барса»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

«Я не знаю, какой состав у "Ак Барса". Не слежу за ними. Тренер известный, работает на результат. Клуб для тренера – это не такая проблема», – цитирует Фетисова Metaratings.

Ранее официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса». 

Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр БойковАлександр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

#ХК Ак барс #хоккей #олег знарок #фхр
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