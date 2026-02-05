Фетисов об ОИ-26: Какой интерес представляет хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали?

Фото: rea.ru

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал отсутствие сборной России по хоккею на Олимпийских играх-2026, которые пройдут в Италии. Также он назвал предательством наблюдать за турниром, куда российских спортсменов не пригласили.

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», – сказал Фетисов корреспонденту «Чемпионата».

В хоккейном турнире в рамках ОИ-26 впервые за 12 лет примут участие игроки НХЛ. Российские команды отстранены от участия во всех международных соревнованиях с 2022 года.

На Олимпиаде-2026 примут участие 13 спортсменов из России в нейтральном статусе и в семи индивидуальных видах спорта. В том числе выступят лыжники из Татарстана – Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Официальная церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане без участия нейтральных спортсменов.

Ранее глава МИДа Италии Антонио Таяни заявил, что накануне на олимпийские объекты были совершены кибератаки из России.